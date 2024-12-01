На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию

На Запорожской АЭС возобновила работу высоковольтная линия «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба ЗАЭС. Мощность линии оценивается в 330 кВ.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1"», - говорится в сообщении.

Линия была отключена действием автоматики в субботу, 30 ноября 2024 года.

Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Напомним, что на Запорожская АЭС насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. ЗАЭС расположена в Энергодаре и с февраля 2022 года находится под контролем России. На станции работает миссия МАГАТЭ, отслеживающая состояние АЭС и ее безопасность. Киевский режим при этом регулярно обстреливает территорию станции с помощью как артиллерии, так и беспилотников, что, по мнению специалистов агентства, потенциально может привести к радиационной катастрофе.