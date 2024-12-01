МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию

Линия была отключена действием автоматики в субботу, 30 ноября 2024 года.
Ирина Егорова 2024-12-01 21:26:39
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

На Запорожской АЭС возобновила работу высоковольтная линия «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба ЗАЭС. Мощность линии оценивается в 330 кВ. 

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1"», - говорится в сообщении.

Линия была отключена действием автоматики в субботу, 30 ноября 2024 года.

Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Напомним, что на Запорожская АЭС насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. ЗАЭС расположена в Энергодаре и с февраля 2022 года находится под контролем России. На станции работает миссия МАГАТЭ, отслеживающая состояние АЭС и ее безопасность. Киевский режим при этом регулярно обстреливает территорию станции с помощью как артиллерии, так и беспилотников, что, по мнению специалистов агентства, потенциально может привести к радиационной катастрофе.

#электроснабжение #энергодар #линия #заэс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 