Китай ввел санкции против американской корпорации Lockheed Martin

Пекин ввел санкции против военно-промышленной корпорации Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню. Об этом сообщили в МИД Китая.

Отмечается, что Вашингтон в очередной раз нарушил принцип «единого Китая», анонсировав возобновление продажи вооружений тайваньскому региону.

«Заморозить движимое и недвижимое имущество и другие виды собственности на территории нашей страны компаний Lockheed Martin Missile System Integration Laboratory, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratory, Lockheed Martin Venture Capital Company и других организаций, перечисленных в прилагаемом списке контрмер», - говорится в заявлении.

Кроме того, в санкционный список попали руководители корпорации, в том числе генеральный директор Джеймс Тайклет и финдиректор Джей Малаве.

В МИД КНР добавили, что ограничения вступили в силу 21 июня 2024 года.