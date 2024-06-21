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Китай ввел санкции против американской корпорации Lockheed Martin

Поводом послужила продажа вооружения Тайваню.
Глеб Владовский 2024-06-21 12:44:01
© Фото: US Joint Staff, Globallookpress

Пекин ввел санкции против военно-промышленной корпорации Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню. Об этом сообщили в МИД Китая.

Отмечается, что Вашингтон в очередной раз нарушил принцип «единого Китая», анонсировав возобновление продажи вооружений тайваньскому региону.

«Заморозить движимое и недвижимое имущество и другие виды собственности на территории нашей страны компаний Lockheed Martin Missile System Integration Laboratory, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratory, Lockheed Martin Venture Capital Company и других организаций, перечисленных в прилагаемом списке контрмер», - говорится в заявлении.

Кроме того, в санкционный список попали руководители корпорации, в том числе генеральный директор Джеймс Тайклет и финдиректор Джей Малаве.

В МИД КНР добавили, что ограничения вступили в силу 21 июня 2024 года.

#в стране и мире #сша #санкции #lockheed martin #мид кнр
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