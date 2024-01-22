На этой неделе москвичам пообещали «полумартовскую» погоду

После недавних морозных дней в Москву придут оттепель и потепление, в середине недели температура на улице достигнет плюсовых значений, и всю неделю она будет сохраняться выше климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1...-4 градусов. Это будет не последнее повышение на этой неделе», - уточнил синоптик в беседе с «360».

При этом оттепель в столице будет сопровождаться снегом и мокрым снегом, его стоит ожидать к концу недели. Осадков не будет много - выпадет около 7 см за четверг-пятницу, уточнил синоптик.

Погода вновь изменится к выходным, что объясняется сменой барических образований, температура упадет до 5 градусов ниже нуля при одновременном росте давления. В выходные же вернутся морозы до -9 градусов и гололедица, в целом температура составит 5-9 градусов со знаком минус.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал подобную погоду в столице «своевольной, но очень серьезной дамой». Он объяснил плюсовые показатели на столичных градусниках в ближайшие дни циклоном с южным ветром со Средиземного моря и Малой Азии.