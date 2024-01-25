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Камеры засняли момент взрыва на фекально-насосной станции в Новотроицке

В городе был объявлен режим ЧС муниципального характера.
Анна Назайкина 2024-01-25 10:48:01
© Фото: nok_city, VK © Видео: nok_city, VK

Момент взрыва на фекально-насосной станции в Оренбургской области попал на камеры наблюдения. Видео распространяется в социальных сетях.

Обрушение произошло на станции на улице Фрунзе в Новотроицке. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Как сообщили в МЧС, ведется разбор завалов, в ликвидации последствий задействовано 77 человек и 25 единиц техники.

В городе был объявлен режим ЧС муниципального характера. По данным экстренных служб, трое пострадали - им уже оказывают помощь медики.

#взрыв #Оренбургская область #насосная станция #новотроицк
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