Камеры засняли момент взрыва на фекально-насосной станции в Новотроицке

Момент взрыва на фекально-насосной станции в Оренбургской области попал на камеры наблюдения. Видео распространяется в социальных сетях.

Обрушение произошло на станции на улице Фрунзе в Новотроицке. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Как сообщили в МЧС, ведется разбор завалов, в ликвидации последствий задействовано 77 человек и 25 единиц техники.

В городе был объявлен режим ЧС муниципального характера. По данным экстренных служб, трое пострадали - им уже оказывают помощь медики.