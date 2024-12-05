Морпех Струна передал свой знаменитый красный рюкзак музею ВС РФ

Военные трофеи и вещи-талисманы участников СВО станут выставочными экспонатами. Герои России передали дорогие сердцу предметы в Центральный музей Вооруженных сил.

Владислав Головин с позывным Струна еще в самом начале спецоперации стал героем репортажей, но тогда узнать его можно было лишь по красному рюкзаку, который с ним с первых дней СВО.

Головин и его подразделение из состава 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота освобождали Мариуполь от формирований украинских националистов, вступая в бои на самых тяжелых и опасных участках. Кадры боевых действий, снятые RT, с участием смелого и решительного командира с красным рюкзаком за спиной облетели весь мир и он быстро стал народным героем. В июне 2022 года Струна, прикрывая товарища, получил ранение и лишился ноги. А спустя четыре месяца президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Офицер раскрыл свою личность, лишь став участником программы «Время героев». Сегодня гвардии капитан Головин передает знаменитый рюкзак, отраженный даже в народном творчестве, в фонды Центрального музея Вооруженных сил, а знания и опыт передает подрастающему поколению. Струна рассказал школьникам, как он относится к славе, что считает главным в жизни и как музыка помогала ему не сдаваться в трудных ситуациях.

«Я помню песни, на которых я рос, я до сих пор их слушаю, продолжаю и никогда не перестану их слушать», - поделился Герой РФ Владислав Головин.

На фронте командир морпехов познакомился с певицей Ютой, часто выступающей перед бойцами. После чего в репертуаре артистки появилась песня «Позывной Струна».

«В самом начале спецоперации меня стали спрашивать: ты видела Струну? Ты слышала про Струну? Струна, Струна, Струна... Я вбила в поисковик "Струна". Мы увидели бойца, огромного, сильного, смелого, у которого за спиной был вот этот красный рюкзак», - поделилась Юта.

Еще один экспонат передает танкист Андрей Митяшин. Эти шевроны стали для него настоящим талисманом и прошли с ним сквозь тяжелые фронтовые испытания. Гвардии майор рассказал, как чудом выжил в одном из боев в Запорожской области.

«Мой танк на мине подорвался и разулся. Прям посреди открытого поля. Вот это было сложно. И продолжать вести бой, и управлять подразделением. И своевременно оттуда потом эвакуироваться», - рассказал гвардии майор, герой РФ Андрей Митяшин.

Флаг морской пехоты - тоже талисман. Прошел с гвардии старшим лейтенантом Иваном Жарским через многие экстремальные ситуации. Крынки, Херсон, штурмы, артобстрелы и лобовые столкновения с противником. Признается, что всегда держал у сердца.

«Именно этот флаг находился со мной с Херсонского направления. Так получилось, что свой бронежилет я потерял на Херсонском направлении. Попал в окружение, и его просто разнесло. И с Херсонского направления у меня был новый бронежилет. И в нем слева, за броней, за пластиной был этот флаг», - поделился Иван Жарский.

О чести, доблести и отваге, о том, какие подвиги совершают наши солдаты и офицеры на передовой, Герои России рассказали подрастающему поколению. Командир роты Эдуард Казымов вспоминает об одной из успешных операций в ДНР. Тогда ему и его бойцам поступила задача - занять важный опорник на высоте.

«Противник, разузнав о нашем намерении, начал активно сопротивляться, и у нас появилась возможность его обдурить. Часть подразделения осталась на этом же направлении, а часть подразделения обошла противника со стороны и в тыл зашла в этот опорный пункт. Противник этого не ожидал. Были захвачены в плен военнослужащие ВСУ, техника, документы, радиостанция», - рассказал военнослужащий.

Это далеко не все экспонаты - выставка будет постоянно пополнятся новыми. А откроется она в феврале следующего года.

Ранее летчики штурмовиков Су-25 рассказали о талисманах и ритуалах перед вылетом на задачи в зоне СВО. По их словам, выполнение боевой задачи является творческой задачей, поскольку лучшие решения приходят в голову уже в воздухе.