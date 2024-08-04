Летчики Су-25 рассказали о талисманах и ритуалах перед вылетом

Аэродром, с которого штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» уходят на Донецкое направление - настоящая заноза для ВСУ. Именно отсюда летчики «Грачей» вылетают, выполняя боевые задачи.

В ходе очередной миссии Су-25 выполняют пуск неуправляемых ракет. Затем самая сложная часть вылета. Будучи уже обнаруженными противником вернуться назад. Первая пара «Грачей» приземляется на аэродром. Весь полет занимает 25-30 минут.

«Выходим на авиационный курс. С определенной дальностью выполняем запуск неуправляемых ракет. Маневрируя. Выпускаем тепловые ловушки. И возвращаемся обратно», - рассказал летчик с позывным Афганец.

Но реальность вносит свои коррективы. И тут все зависит от профессионализма летчиков.

«Враг нас сдавил средствами РЭБ. Навигация у нас не показывала. Вышли по ориентирам. Выполнили пуски НАР. По докладу авиационного наводчика, оценка была "отлично"», - рассказал летчик с позывным Бэбск.

Только летчик заглушает двигатели, в дело вступают авиатехники. Проверяют каждую систему, заправляют топливом, навешивают авиационные средства поражения. Затем - неизменный ритуал

«Непосредственно перед вылетом мы гладим машину. Это правило уже и для меня установилось. Наверное, во всей авиации так. Непосредственно перед вылетом техник должен погладить самолет», - рассказал инженер авиационного комплекса Рахмет Урасгильдиев.

Это часть культуры военного авиационного дела. И даже не про мистику. А про традиции и индивидуальное отношение к повторяющимся раз за разом алгоритмам действий. У каждого свой подход.

«Мой шеврон освященный. Это мой талисман. Перед выходом на боевое задание - небольшая молитва», - рассказал Бэбск.

Пока Су-25 пара за парой уходят в небо, в своей зоне ответственности задачи выполняют экипажи вертолетов Ка-52. После очередного боевого вылета, кабину покидает летчик с позывным Артист.

«В музыкальной школе занимался. Люблю где-то повыступать. У нас вся работа - творчество. Потому что бывают такие задачи, когда приходится решать уже в воздухе. И там приходится уже думать», - рассказал Артист.

По каплям пота на их лицах видно, как сложно в небе. Единственное о чем умалчивают летчики - это грядущие задачи. Их у экипажей еще много на сегодняшний день. Немного времени передохнуть, и снова в небо.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов