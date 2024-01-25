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Нарышкин объяснил заявления Запада про «планы нападения России на НАТО»

Глава СВР назвал такие заявления показателем «информационной войны», которую западный блок ведет против России, чтобы оправдать «гибридную агрессию» против России.
Ирина Егорова 2024-01-25 10:15:01
© Фото: Thierry Monasse, dpa, Global Look Press

Запад, заявляя о «планах нападения России на НАТО», пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет, заявил глава разведывательной службы Сергей Нарышкин. Для этого представители Запада демонстрируют свою воинственность и мобилизационную готовность.

«Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России», - объяснил Нарышкин в интервью РИА Новости.

О мерах противодействия России, которые отрабатываются на учениях НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»), заявлял ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер. В них задействовано около 90 тысяч военнослужащих. Мероприятия будут проходить на территориях Прибалтики, Германии, Польши, Норвегии и Румынии. Генсек организации Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не видит прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но внимательно наблюдает за тем, что Россия делает. 

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