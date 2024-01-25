Нарышкин объяснил заявления Запада про «планы нападения России на НАТО»

Запад, заявляя о «планах нападения России на НАТО», пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет, заявил глава разведывательной службы Сергей Нарышкин. Для этого представители Запада демонстрируют свою воинственность и мобилизационную готовность.

«Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России», - объяснил Нарышкин в интервью РИА Новости.

О мерах противодействия России, которые отрабатываются на учениях НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»), заявлял ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер. В них задействовано около 90 тысяч военнослужащих. Мероприятия будут проходить на территориях Прибалтики, Германии, Польши, Норвегии и Румынии. Генсек организации Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не видит прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но внимательно наблюдает за тем, что Россия делает.