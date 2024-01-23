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В НАТО заявили об отсутствии угроз союзникам со стороны России

Несмотря на отсутствие угроз, альянс усилит восточный фланг, поддержав тем самым Украину, отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ян Брацкий 2024-01-23 14:15:01
© Фото: IMAGO, Janine Schmitzphotothek.d, Global Look Press

Североатлантический альянс не видит угрозы странам НАТО со стороны России в ближайшем будущем. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает», - заявил Столтенберг.

Несмотря на отсутствие угрозы со стороны восточного соседа, альянс повысил бдительность и увеличил свое присутствие на ключевых направлениях, пишет Life. Как отметил Столтенберг, основная цель подобных маневров - предотвращение нападения на союзников, а также поддержка Украины.

Ранее стало известно, что НАТО проведет крупнейшие военные учения Steadfast Defender 2024, в которых будет задействовано около 90 тысяч военнослужащих. Мероприятия будут проходить на территориях Прибалтики, Германии, Польши, Норвегии и Румынии.

#Россия #учения #НАТО #Steadfast Defender 2024
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