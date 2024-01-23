В НАТО заявили об отсутствии угроз союзникам со стороны России

Североатлантический альянс не видит угрозы странам НАТО со стороны России в ближайшем будущем. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает», - заявил Столтенберг.

Несмотря на отсутствие угрозы со стороны восточного соседа, альянс повысил бдительность и увеличил свое присутствие на ключевых направлениях, пишет Life. Как отметил Столтенберг, основная цель подобных маневров - предотвращение нападения на союзников, а также поддержка Украины.

Ранее стало известно, что НАТО проведет крупнейшие военные учения Steadfast Defender 2024, в которых будет задействовано около 90 тысяч военнослужащих. Мероприятия будут проходить на территориях Прибалтики, Германии, Польши, Норвегии и Румынии.