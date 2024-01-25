Расчет «Гвоздики» показал, как сокрушает боевиков на Южно-Донецком направлении

Как известно, чем эффективнее работают российские артиллеристы, тем меньше потерь в пехоте. 2С1 «Гвоздика» - одна из лучших самоходок не только в российской армии, но и во всем мире. Она быстрая, маневренная и легкая.

Размаскировка орудия и прогрев двигателя. Экипаж в полном составе. Под проливным дождем из лесополосы «Гвоздика» выскакивает на полевую колею. Ухабы и рытвины для мехвода боевой машины - не препятствие, а ежедневная воинская рутина.

В 10 километрах нашими беспилотниками обнаружен опорник украинских националистов. Бить по нему из 122-мм самоходной гаубицы расчет готовится из скрытой огневой позиции. Артиллеристы работают в темпе. Заряжающий готовит боеприпас, наводчик ровняет угломер по указанным координатам цели.

«Мне поступает по радиостанции задача от командира орудия. Прицел - я навожусь. Угломер. Докладываю, что я готов», - сказал наводчик САУ 2С1 «Гвоздика» с позывным «Серебро».

Заряжание в «Гвоздике» - полуавтоматическое. В сравнении с буксируемыми гаубицами это существенная экономия времени. Снаряд в стволе, по команде звучит первый выстрел. Пока - пристрелочный. Перезарядка, досылание снаряда в канал ствола. Корректировка огня по цели. На этот раз - огонь уже на поражение вражеского опорника.

Средства объективного контроля докладывают: укрепленные позиции националистов уничтожены одним точным ударом. В дело снова вступает мехвод «Гвоздики». На плечах у него жизнь всего экипажа. Оперативно вывезти расчет из «засвеченного участка» и не наткнуться на дроны противника - идеальный исход задания.

«Ну, 60 км/ч можно размотать, разогнать. Уходить от противника, от обстрелов», - поделился механик-водитель САУ 2С1 «Гвоздика» с позывным «Сафон».

Из-за высокой мобильности самоходных гаубиц артиллерийская батарея группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении все чаще использует тактику «кочующего орудия», меняя огневые позиции несколько раз в сутки. Что позволяет постоянно выходить из прицельной зоны противника.