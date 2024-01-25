Су-25 поприветствовали украинскую пехоту неуправляемыми авиационными ракетами

Экипажи штурмовиков Су-25 угостили украинскую пехоту неуправляемыми авиационными ракетами. Удар наносился на Донецком направлении по украинским опорным пунктам и живой силе противника.

«Получили задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа, оценка "отлично"», - отметил силу российских штурмовиков летчик с позывным Бебск.

Поразив цели, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Позже Су-25 вернулись на аэродром вылета. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российская армейская авиация уничтожила пункт управления противника на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.