Армейская авиация уничтожила пункт управления противника на Донецком направлении

Ударная группа армейской авиации нанесла удар неуправляемыми ракетами по неприятелю на Донецком направлении. Целями стали опорные пункты и живая сила противника.

«Поступила боевая задача нанести удары по координатам. Отработали неуправляемым ракетным вооружением. Вернулись, все без происшествий закончилось», - заявил летчик вертолета Ка-52М с позывным Оса.

Минобороны России сообщило, что удар был выполнен по координатам авианаводчика. В его результате удалось уничтожить пункт управления противника, а также его бронетехнику.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-52 уничтожил технику и украинскую пехоту на Сватово-Кременном направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.