МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армейская авиация уничтожила пункт управления противника на Донецком направлении

Удар наносился по координатам, полученным от авиационного наводчика. В результате также была уничтожена бронетехника ВСУ.
2024-01-24 11:20:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа армейской авиации нанесла удар неуправляемыми ракетами по неприятелю на Донецком направлении. Целями стали опорные пункты и живая сила противника. 

«Поступила боевая задача нанести удары по координатам. Отработали неуправляемым ракетным вооружением. Вернулись, все без происшествий закончилось», - заявил летчик вертолета Ка-52М с позывным Оса. 

Минобороны России сообщило, что удар был выполнен по координатам авианаводчика. В его результате удалось уничтожить пункт управления противника, а также его бронетехнику. 

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-52 уничтожил технику и украинскую пехоту на Сватово-Кременном направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#вкс россии #армия #ка-52 #армейская авиация #донецкое направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»