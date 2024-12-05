Арабские страны попросили РФ помочь с отправкой пособий на русском языке

Россотрудничество пообещало оказать помощь арабским университетам с получением пособий на русском языке.

Заместитель главы федерального агентства Павел Шевцов сообщил это и добавил, что Россотрудничество каждый год понемногу увеличивает квоты для египетских студентов, которые хотят получать образование в России. Об этом Шевцов рассказал на форуме, прошедшем в Каире 3-4 декабря.

Во время мероприятия состоялось несколько круглых столов, где выпускники из арабских стран, окончившие советские и российские вузы, и которые являются представителями местных высших учебных заведений и министерств, показали, что прекрасно владеют русским языком. Кроме этого, они обратили внимание на интерес к нему на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Пятого ноября президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать единый учебник по русскому языку. Во время заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России он отметил, что русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность граждан.