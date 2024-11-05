Путин поддержал идею создать единый учебник по русскому языку

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. Он сказал об этом на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Президент объяснил, что именно русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность граждан, и из этого следует исходить при составлении программ общего образования.

«Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники. Их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано», - считает Путин.

По его словам, при создании таких учебников нужно учитывать особенности мышления молодежи.

В следующем году планируется повысить минимальный балл ЕГЭ по русскому. Показатель поднимется с 40 до 42 баллов. Также повысят минимальный балл ЕГЭ по математике и обществознанию.