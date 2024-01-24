Боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США оказались неспособны «выдерживать суровую украинскую зиму». Об этом сообщили украинские военнослужащие, пожаловавшись также и на общее состояние некоторых из них, передает CNN.

Из 200 обещанных Киеву машин десятки были повреждены и уничтожены в боях. Некоторые из них стараются отремонтировать и вернуть обратно на передовую, но очевидно, что запасы автомобилей Bradley американского производства на передовой ограничены. Также в публикации телеканала отмечается, что на 20-градусном морозе гаубица M777 «молчит большую часть дня».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, с июня украинская армия потеряла на поле боя 50 БМП Bradley.

Западная поддержка Киева осложняет поиск мирных способов урегулирования украинского конфликта, заявил ранее на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД России Сергей Лавров.