Сжег Bradley, спасла людей под обстрелом: как Герои России пишут летопись СВО

Предновогодняя Москва сияет сотнями огней, завораживая разноцветными красками. В самом сердце столицы праздничная суматоха. Среди толпы особенно выделяется одна семья - они все время крепко держатся за руки и никуда не спешат, будто пытаясь остановить карусель времени. Хотя бы ненадолго. Подполковник Алексей Полатинский не так давно вернулся в Москву из самого пекла спецоперации, и сейчас каждая минута с близкими ему кажется волшебством, которое хочется продлить.

«Когда встречаешься с семьей после столь долгого срока, ты как маленький ребенок. Ты приезжаешь, обнимаешь, целуешь. Я не знаю даже, как передать эти чувства. Потому что это самые важные, самые главные моменты. Ведь это частичка меня, кровушка моя», - говорит Алексей Полатинский.

Но впереди снова расставание с семьей. После Нового года Алексей возвращается к своим бойцам, которые в эти минуты продолжают сражаться. Рассказывает, как они вместе взяли опорный пункт.

«Зенитная установка вела огонь. То есть воздушное пространство на тот момент было не наше. Поэтому, дабы выдавить противника с заданного населенного пункта, необходимо было ее разгромить, уничтожить. Внезапно открыли огонь, уничтожили зенитную установку и расчет. Тем самым обеспечили работу авиации», - рассказывает он.

Такие как Алексей Полатинский и его бойцы пишут в зоне СВО особую летопись - Героев новой России, преемников лучших военных традиций. Еще один сибиряк Михаил Петелин сумел заманить в ловушку бронегруппу ВСУ. На парадном мундире офицера сияют два Ордена мужества и Золотая Звезда Героя России. Вместе со своим взводом он обнаружил опорный пункт ВСУ, который защищали танки и бронетранспортеры. И решил дать бой врагу, уничтожив иностранную бронетехнику - часть машин удалось заманить на минное поле.

«Танк и Bradley были подбиты из гранатомета, из ручного. Танк тяжело, но откатился. Все-таки назад был подбит. Командир танка был «200-й». И с правого фланга в контратаку пошли еще три Bradley, которые тоже были уничтожены на противотанковом поле. Заманили их, потому что визуально наблюдалось большое количество пехоты на данных машинах», - рассказывает Михаил.

План родился за считанные секунды и сработал так же моментально: технику уничтожили вместе с экипажем. Еще четверых украинских солдат взяли в плен. Михаил говорит, это он в папу такой храбрый - отец тоже военный, ушел на СВО добровольцем, за сыном. Служат в соседних подразделениях.

«С отцом уже мы более близко общаемся. Находимся в километре - в двух максимум друг от друга. Поэтому друг с другом делимся», - говорит Михаил Петелин.

На передний край едут и хрупкие женщины. Сержант Елена Руденок в составе отдельного медицинского отряда ВДВ с первых дней спецоперации спасает жизни, рискуя своей под пулями и обстрелами. Во время сложнейшей операции их бетонное укрытие едва не разгромили на части. В касках и бронежилетах врачи продолжали оказывать помощь, ведь даже секунда промедления могла стоить жизни солдату. За подвиг Елена награждена медалью «За храбрость».

«Были такие обстрелы, что у нас просто посыпались все стены, падали кирпичи. Нам нужно было сделать нашу работу. Вот что я чувствовала - что в любом случае это жизнь человека. Там не было времени бояться, там нужно было выполнять. Я как медицинская сестра подготовила все для операции, и мы, команда, все сделали. Мы спасли жизнь!» - рассказывает Елена.

Новый год она встретит дома - в Туле, с семилетней дочкой Лизой, а после снова поедет спасать людей.

«Для меня самое важное - это что говорит моя дочь. А моя дочь говорит: я, когда вырасту, буду так же спасать людей, как моя мама», - говорит Елена.

Они живут и сражаются ради своих семей, любимых женщин и детей. Родные всегда плачут, провожая их в очередную боевую командировку. Но понимают: герои не могут поступить иначе. И подполковник Алексей Полатинский перед отъездом вновь говорит жене самые важные слова: жди меня, и я вернусь!

Подробнее об этих и других героях специальной военной опреации смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».