Байден уверен, что республиканцы выдвинут Трампа кандидатом в президенты США

Результаты праймериз в штате Нью-Гэмпшир говорят о том, что кандидатом в президенты США от республиканцев будет экс-президент Дональд Трамп. Об этом заявил действующий президент Джо Байден. По его словам, на предстоящих президентских выборах лидера США «ставки будут высоки как никогда». От их итогов, по мнению Байдена, будут зависеть «личные свободы» граждан Америки, передает ТАСС.

На первичных выборах Трамп получил более 55% голосов - такой результат был озвучен по итогам подсчета 79% бюллетеней. Он объявил, что «очень гордится своим результатом». Его главный оппонент - кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли - признала свое поражение.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно второй статье Конституции США, для избрания президентом кандидат должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет. Кандидаты выдвигаются от своих политических партий, как правило, по результатам праймериз либо в порядке самовыдвижения. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.