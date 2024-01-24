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Украина анонсировала поставки принципиально нового западного оружия

По итогам встречи спонсоров Киева в формате Рамштайн было решено передать ВСУ списанные немецкие вертолеты.
Ян Брацкий 2024-01-24 09:38:01
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, Keystone Press Agency, Global Look Press

Западные спонсоры киевского режима пообещали снабдить его оружием, которого еще не было. Такие поставки анонсировал спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк по итогам заседания контактной группы в формате Рамштайн.

«Продуктивная встреча. Поддержка продолжается, были важные заявления и обязательства, она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать <...> логистические узлы», - цитирует его издание «Общественное. Новости».

Официальный Киев также рассчитывает на расширение военной помощи со стороны западных партнеров, которые должны нарастить производство боеприпасов и оружия для Украины.

Очередная встреча в формате Рамштайн состоялась в минувший вторник. По данным Минобороны Украины, в ней приняли участие представители 50 государств. В ходе заседания глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус пообещал передать ВСУ списанные многоцелевые вертолеты Sea King MK4. Вместе с ними будет передан комплект запасных частей, уточнил министр.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #рамштайн #военная помощь
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