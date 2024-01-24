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Германия передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41

По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Киеву отправят шесть списанных военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запчастей.
Максим Крюков 2024-01-24 00:29:01
© Фото: Lars Penning dpa Global Look Press

Берлин поставит Киеву списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41. Соответствующее заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате «Рамштайн».

Глава немецкого военного ведомства уточнил, что Украине будут переданы шесть летательных аппаратов вместе с комплектом запчастей, передает немецкий портал tagesschau. Кроме того, Германия обеспечит обучение украинских военнослужащих.

Писториус также заявил, что Sea King Mk41 является «проверенным и надежным вертолетом», который поможет ВСУ во многих сферах: «от разведки над Черным морем до перевозки солдат». Министр отметил, что «это первая немецкая поставка такого рода».

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