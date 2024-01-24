Германия передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41

Берлин поставит Киеву списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41. Соответствующее заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате «Рамштайн».

Глава немецкого военного ведомства уточнил, что Украине будут переданы шесть летательных аппаратов вместе с комплектом запчастей, передает немецкий портал tagesschau. Кроме того, Германия обеспечит обучение украинских военнослужащих.

Писториус также заявил, что Sea King Mk41 является «проверенным и надежным вертолетом», который поможет ВСУ во многих сферах: «от разведки над Черным морем до перевозки солдат». Министр отметил, что «это первая немецкая поставка такого рода».