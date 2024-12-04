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TOI: Гейтса осудили за слова об Индии как о «лаборатории для проб»

Миллиардер пояснил, что именно в Индии тестируются различные технологии и инициативы.
Глеб Владовский 2024-12-04 08:46:57
© Фото: IMAGO, Christian Ditsch, Globallookpress

Основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса раскритиковали за высказывание о роли Индии в его глобальных проектах. Об этом сообщила газета Times of India.

По данным издания, Гейтс, во время интервью с предпринимателем Ридом Хаффманом, назвал страну «лабораторией для проб». Он пояснил это тем, что в Индии тестируются различные технологии и инициативы. Кроме того, здесь находится его крупнейший офис за пределами США.

Однако это высказывание вызвало сильное недовольство со стороны местных жителей. В результате пользователи соцсетей обвинили предпринимателя в том, что он использует Индию как полигон для испытаний.

Некоторые комментаторы также выразили мнение, что Гейтс манипулирует политическими и социальными структурами страны для испытания экспериментальных программ, которые, в случае подтверждения их эффективности, могут использовать для дальнейшего внедрения в другие страны.

#в стране и мире #Индия #Билл Гейтс #лаборатория #осуждение
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