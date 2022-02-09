Билл Гейтс написал книгу о пандемии

Бизнесмен Билл Гейтс написал новую книгу. Как рассказал предприниматель в своем блоге, работа получила название «Как предотвратить следующую пандемию».

Предполагается, что книга выйдет в печать в мае 2022 года. В ней миллиардер, по его словам, рассказал о конкретных шагах, которые общество должно совершить, чтобы снизить возможный ущерб от будущих пандемий в истории человечества.

«Не только остановить пандемии в будущем, но и последовательно улучшить систему здравоохранения для всех людей во всем мире. Я говорю об уроках, которые мы можем извлечь из этой пандемии», - написал Билл Гейтс.

Предприниматель не обошел стороной и тему теории заговоров, предметом которой он стал в ходе нынешней пандемии. Гейтс заявил, что в книге поделится своим опытом на этот счет.

Ранее миллиардер озвучил свой прогноз о новых штаммах коронавируса. По его словам, в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма, чем «омикрон». Гейтс полагает, что «омикрон» позволит многим людям во всем мире получить иммунитет как минимум на год.