Дуда помиловал экс-главу МВД и его зама и выпустил их из тюрьмы

Экс-главу МВД Польши и его заместителя Мацея Вонсика освободили из тюрьмы, сообщает RMF24. Обвиненные находились в разных тюрьмах - Каминьский в Радоме, а Вонсик - в Пшитулах Старе. Осужденные находились в тюрьме почти две недели.

Мариуш Каминьский, выйдя из тюрьмы, объявил собравшимся перед зданием о «продолжении борьбы».

«Пусть это будет долгий путь, трудный путь, но мы обязательно победим. Господин Туск [премьер-министр], господин Головня [спикер польского сейма], мы скоро увидимся», - заявил бывший министр внутренних дел.

Накануне Анджей Дуда объявил о своем решении по делу Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика. Президент объявил о помиловании политиков, добавив, что они отпущены «по гуманитарным, человеческим и государственным причинам».

«Я подтверждаю это всем сердцем. Я призываю к немедленному выполнению решения президента и, следовательно, к немедленному освобождению их из тюрьмы», - сказал польский лидер.

Оба фигуранта были арестованы в президентском дворце в Варшаве, где Каминьский и Вонсик присутствовали на церемонии назначения советников президента. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий в рамках дела, касавшегося событий 2007 года, так называемого «земельного скандала». Дело, по которому арестовали экс-силовиков, весьма давнее. Еще в 2007 году, когда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, его ведомство обнаружило коррупционный скандал в верхах власти. Именно тогда нынешний глава правительства Дональд Туск также был премьер-министром.

Однако по обвинению в организации незаконной прослушки на самих Каминьского и Вонсика завели уголовное дело, которое и длится до сих пор. В 2015 году их приговорили к трем годам лишения свободы. В том же году Анджей Дуда помиловал силовиков. А в прошлом декабре Варшавский областной суд отменил помилование и вынес новый приговор уже на два года лишения свободы. В министерстве юстиции уверяют, что политики в этом нет. Сам же Каминьский называл свой арест политическим делом, что уже нонсенс для либеральной европейской системы.