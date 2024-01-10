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Экс-глава МВД Польши и его заместитель задержаны в президентском дворце

Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик обвиняются в превышении полномочий в рамках «земельного скандала» 2007 года.
Ян Брацкий 2024-01-10 08:21:01
© Фото: Pawe WrÃ³blewski, Keystone Press Agency, Global Look Press

Экс-глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик задержаны правоохранительными органами, сообщает Associated Press.

Арест произошел в президентском дворце в Варшаве, где Каминьский и Вонсик присутствовали на церемонии назначения советников президента. Оба фигуранта признаны виновными в превышении должностных полномочий в рамках дела, касавшегося событий 2007 года, так называемого «земельного скандала».

Примечательно то, что в 2015 году президент Польши Анджей Дуда их амнистировал. По мнению действующих властей, глава государства не имел на это права. В начале января окружной суд польской столицы выдал ордера на арест бывших высокопоставленных правоохранителей.

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