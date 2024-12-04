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AP: суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о хранении оружия

Хантеру Байдену грозило до 25 лет лишения свободы.
Глеб Владовский 2024-12-04 07:42:05
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Суд в США закрыл дело о незаконном хранении оружия против Хантера Байдена после того, как президент Джо Байден объявил о помиловании своего сына. Об этом сообщило Associated Press (AP).

«Ему могло грозить до 25 лет тюремного заключения. Но поскольку Байден впервые совершил это преступление, он, вероятно, мог получить гораздо меньший срок или вовсе избежал бы тюрьмы», - говорится в материале.

В свою очередь прокуроры выступили против прекращения рассмотрения этого дела. По их словам, помилование президента не должно стирать расследование так, будто его не было.

Как отмечает AP, Хантера Байдена осудили за три тяжких преступления после того, как тот солгал в письменной форме для покупки оружия о том, что не употребляет наркотики в 2018 году - в тот период, когда он признал, что был зависим.

Напомним, что Байден помиловал своего сына за все преступления, которые он мог совершить с 2014 года. В свою очередь сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс обвинил американского лидера в коррупции из-за этого решения.

#в стране и мире #сша #Хантер Байден #суд #незаконное хранение #закрытие дела
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