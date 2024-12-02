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Сенатор США обвинил Байдена в коррупции из-за помиловании сына

По словам сенатора Бэнкса, Хантер Байден с 2014 года входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.
Глеб Владовский 2024-12-02 07:05:37
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Globallookpress

Американского лидера Джо Байдена обвинили в коррупции из-за помилования его сына Хантера. Такое заявление сделал избранный сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс.

По его словам, президент США издал указ о помиловании сына за все преступления, которые он мог совершить с 2014 года.

«Почему именно с этого года? Потому что именно в 2014 году Хантер Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma. Настолько коррумпировано!» - написал политик в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Байден помиловал своего сына Хантера за незаконное хранение оружия и неуплату налогов. Отмечается, что помилованный сын действующего американского лидера нередко становился участником различных скандалов и уголовных дел.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #коррупция #Хантер Байден #Помилование #сенатор США
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