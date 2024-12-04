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Новую партию гумпомощи доставили из России в Афганистан

Самолет Ил-76 доставил 28 тонн продуктов питания. Это пятый по счету борт с грузом гуманитарной помощи.
Глеб Владовский 2024-12-04 06:54:31
© Фото: EMERCOM of Russia via Globallookpress.com

Самолет Ил-76 МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи жителям Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спецборт чрезвычайного ведомства доставил пятую партию гумпомощи населению Исламской Республики Афганистан. Российские спасатели передали 28 тонн продуктов питания», - говорится в заявлении.

В МЧС добавили, что гуманитарная операция проводится по поручению главы МЧС России Александра Куренкова и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в октябре 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гуманитарная ситуация в Афганистане остается очень тяжелой. В качестве аргумента он сообщил, что около 23 млн человек, 12 млн из которых - несовершеннолетние, нуждаются в гумпомощи. В связи с чем он заявил, что наращивать темпы оказания помощи местным жителям.

#в стране и мире #Ил-76 #Афганистан #гумпомощь #МЧС России #СПЕЦБОРТ МЧС
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