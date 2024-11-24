МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: Россия не будет тормозить изменение статуса «Талибана»*

По словам замминистра иностранных дел РФ Руденко, говорить об официальном признании действующих властей преждевременно.
Глеб Владовский 2024-11-24 01:55:28
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Россия не будет искусственно тормозить снятие с «Талибана»* статуса террористической организации. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, изменение статуса движения талибов должно придать импульс развитию российско-афганскому отношений, а также усилить взаимодействие в различных областях.

«Что касается вопроса об официальном признании действующих афганских властей, то пока говорить об этом преждевременно. Давайте действовать постепенно, поэтапно, но искусственно тормозить процессы мы не намерены», - приводит его слова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о признании «Талибана»* постоянно обсуждается.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Афганистан #МИД РФ #талибан #террористическая организация #изменение статуса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 