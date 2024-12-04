Саперы показали трофейный автомат из Чехии, захваченный у ВСУ

Саперы группировки войск «Запад» показали свою боевую работу на Купянском направлении. Здесь они помогают нашим штурмовикам закрепиться на занятых позициях и делают более безопасными подступы к самому Купянску.
На опубликованных кадрах саперы выдвигаются на задание. Они минируют пути подхода противника к нашим позициям, чтобы блокировать контратаки ВСУ. Пока они работают, небо над ними буквально жужжит от вражеских FPV-дронов, но бойцы отражают каждую атаку.
В пункте временной дислокации военные инженеры создали импровизированный музей с трофеями. Здесь они изучают боеприпасы и оружие ВСУ, а при необходимости могут вернуть какой-то из трофеев хозяевам.
Все образцы в этом небольшом музее западного производства. Среди них - чешский автомат и американские гранаты.
Ранее десантники эвакуировали трофейные БМП «Брэдли» и бронеавтомобиль Kirpi. Экипаж удалось захватить при попытке сбежать.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.
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