Саперы группировки войск «Запад» показали свою боевую работу на Купянском направлении. Здесь они помогают нашим штурмовикам закрепиться на занятых позициях и делают более безопасными подступы к самому Купянску.

На опубликованных кадрах саперы выдвигаются на задание. Они минируют пути подхода противника к нашим позициям, чтобы блокировать контратаки ВСУ. Пока они работают, небо над ними буквально жужжит от вражеских FPV-дронов, но бойцы отражают каждую атаку.

В пункте временной дислокации военные инженеры создали импровизированный музей с трофеями. Здесь они изучают боеприпасы и оружие ВСУ, а при необходимости могут вернуть какой-то из трофеев хозяевам.

Все образцы в этом небольшом музее западного производства. Среди них - чешский автомат и американские гранаты.

Ранее десантники эвакуировали трофейные БМП «Брэдли» и бронеавтомобиль Kirpi. Экипаж удалось захватить при попытке сбежать.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.