Десантники эвакуировали трофейные БМП «Брэдли» и бронеавтомобиль Kirpi

Тульские десантники захватили и успешно эвакуировали трофейные БМП М2 «Брэдли» и бронеавтомобиль Kirpi в приграничном районе Курской области. Кадры эвакуации публикует Минобороны России.

«Данная машина проводила разведку боем и наехала на мины. Техника была обездвижена и находилась на открытом участке местности. Экипаж машину покинул, но был захвачен в плен», - рассказал начальник бронетанковой службы гвардейского парашютно-десантного полка с позывным «Барсук».

Эвакуация БМП и бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники.

«Сначала вышли к машине, посмотрели на предмет минирования. Саперы обследовали тропу, мобильные группы ПВО закрыли небо, расчеты РХБЗ при движении машины осуществили аэрозольное прикрытие», - добавил «Барсук».

Бронемашина попала в руки российских военнослужащих практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель. После окончательного восстановления техники, будет принято решение о ее дальнейшем применении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.