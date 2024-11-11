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Десантники эвакуировали трофейные БМП «Брэдли» и бронеавтомобиль Kirpi

Боевую бронемашину весом в 27 тонн эвакуировали с линии боевого соприкосновения, экипаж удалось захватить при попытки сбежать.
2024-11-11 05:00:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тульские десантники захватили и успешно эвакуировали трофейные БМП М2 «Брэдли» и бронеавтомобиль Kirpi в приграничном районе Курской области. Кадры эвакуации публикует Минобороны России.

«Данная машина проводила разведку боем и наехала на мины. Техника была обездвижена и находилась на открытом участке местности. Экипаж машину покинул, но был захвачен в плен», - рассказал начальник бронетанковой службы гвардейского парашютно-десантного полка с позывным «Барсук».

Эвакуация БМП и бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники.

«Сначала вышли к машине, посмотрели на предмет минирования. Саперы обследовали тропу, мобильные группы ПВО закрыли небо, расчеты РХБЗ при движении машины осуществили аэрозольное прикрытие», - добавил «Барсук».

Бронемашина попала в руки российских военнослужащих практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель. После окончательного восстановления техники, будет принято решение о ее дальнейшем применении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #трофеи #БМП M2 «Брэдли» #kirpi
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