Маск допустил банкротство США в ближайшее время

США рискуют оказаться банкротами. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Америка приближается к фактическому банкротству», - написал он в соцсетях.

Таким образом, предприниматель прокомментировал пост о прогнозах по росту госдолга Соединенных Штатов. Как сообщают СМИ, Маск, вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами, возглавит новый Департамент эффективности правительства, целью которого является в том числе ликвидация правительственной бюрократии.

Напомним, что госдолг США вырос до рекордных 36 триллионов долларов. По данным Минфина страны, долг увеличился за год на два триллиона. Отмечается, что такие темпы роста опасны для мировой экономики в целом.