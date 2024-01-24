На границе Китая и Казахстана произошли два новых землетрясения

Два новых землетрясения магнитудой 5,5 и 5 произошли в Китае минувшей ночью. О подземных толчках сообщили в национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

Наиболее мощные толчки были зарегистрированы в 02:38 в 273-х километрах от Алма-Аты. Следующее землетрясение меньшей магнитуды произошло в 267-ми километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Во втором случае на территории Казахстана толчки не фиксировались.

Напомним, в ночь на вторник, 23 января, на границе Китая и Киргизией и Казахстаном зафиксировали землетрясение магнитудой 7 баллов. Волнения земной коры ощущались в Киргизии и Узбекистане. Восемь человек получили ранения, один из них получил серьезные травмы.