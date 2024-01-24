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Снежный апокалипсис почти полностью парализовал Южно-Сахалинск

На дорогах Южно-Сахалинска нулевая видимость, в штатном режиме работают только службы жизнеобеспечения.
Максим Крюков 2024-01-24 05:36:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Южно-Сахалинска второй день подряд пытаются бороться с непогодой - в город пришел мощный циклон. Местные власти ввели режим чрезвычайно ситуации.

На дорогах нулевая видимость, школьников и работников практически всех предприятий перевели на удаленку, приостановлены авиационное и паромное сообщения.

Некоторые люди все же вышли на работу, чтобы обеспечить функционирование административного центра Сахалинской области. В штатном режиме работают только службы жизнеобеспечения. Дворы, проезжую часть и тротуары замело снегом, многие горожане расчищают дорогу своими силами.

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