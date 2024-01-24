В Южно-Сахалинске из-за сокрушительного циклона ввели режим ЧС

В Южно-Сахалинске из-за непогода ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на оперативный штаб.

Отмечается, что циклон продолжится до середины субботы, 27 января.

«Проезд на магистральных улицах будет поддерживаться для проезда спецтехники, работы магазинов и аварийных служб», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Также сообщается, что для сопровождения машин скорой помощи, пожарных служб и бригад энергетиков, которые будут заниматься восстановлением поврежденных линий электропередачи, будет привлечена техника МЧС.