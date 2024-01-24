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В Южно-Сахалинске из-за сокрушительного циклона ввели режим ЧС

Проезд на магистральных улицах будет поддерживаться для проезда спецтехники, работы магазинов и аварийных служб, сообщили в администрации города.
Максим Крюков 2024-01-24 01:23:01
© Фото: ysakhalinsk, Telegram © Видео: ysakhalinsk, Telegram

В Южно-Сахалинске из-за непогода ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на оперативный штаб.

Отмечается, что циклон продолжится до середины субботы, 27 января.

«Проезд на магистральных улицах будет поддерживаться для проезда спецтехники, работы магазинов и аварийных служб», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Также сообщается, что для сопровождения машин скорой помощи, пожарных служб и бригад энергетиков, которые будут заниматься восстановлением поврежденных линий электропередачи, будет привлечена техника МЧС.

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