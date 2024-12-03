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Расчет ПТРК «Метис» показал поражение пехоты ВСУ в Запорожской области

Наши бойцы уничтожают из ПТРК «Метис», «Корнет» и «Фагот» живую силу и технику противника на Ореховском направлении.
2024-12-03 05:00:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ПТРК «Метис» группировки войск «Днепр» показали свою работу на Ореховском направлении в Запорожской области. В рамках выполнения боевых задач они уничтожили группу боевиков ВСУ.

Расчет получил данные, собранные разведывательным дроном, о перемещении группы военнослужащих ВСУ. Разведчики выдвинулись на позиции, чтобы поразить цель. Там они развернули противотанковый комплекс «Метис» и точным попаданием уничтожили группу пехоты противника.

Как рассказали сами военнослужащие, они работают не только с «Метисом», но и с другими противотанковыми комплексами, такими как «Корнет» и «Фагот». Целями, как правило, являются техника и живая сила ВСУ.

Ранее расчет РСЗО «Ураган» показал ночное уничтожение опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации. Артиллеристы в своей работе используют осколочно-фугасные боеприпасы, чтобы нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и бетонированным укреплениям противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #ПТРК #запорожская область #«Метис»
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