Расчет ПТРК «Метис» показал поражение пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчеты ПТРК «Метис» группировки войск «Днепр» показали свою работу на Ореховском направлении в Запорожской области. В рамках выполнения боевых задач они уничтожили группу боевиков ВСУ.

Расчет получил данные, собранные разведывательным дроном, о перемещении группы военнослужащих ВСУ. Разведчики выдвинулись на позиции, чтобы поразить цель. Там они развернули противотанковый комплекс «Метис» и точным попаданием уничтожили группу пехоты противника.

Как рассказали сами военнослужащие, они работают не только с «Метисом», но и с другими противотанковыми комплексами, такими как «Корнет» и «Фагот». Целями, как правило, являются техника и живая сила ВСУ.

Ранее расчет РСЗО «Ураган» показал ночное уничтожение опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации. Артиллеристы в своей работе используют осколочно-фугасные боеприпасы, чтобы нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и бетонированным укреплениям противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.