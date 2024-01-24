Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов разведывательных беспилотных летальных аппаратов «Суперкам» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

Бойцы ВС РФ круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, корректируют нанесение по противнику ударов артиллерии, танков и других боевых машин. От момента обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения проходит всего несколько минут. Боевое дежурство обычно длится около 6 часов. «Суперкам» благополучно возвращается к операторам - приземляется с помощью парашюта. Вместо него в небо оправляют другой аппарат. Наблюдение за украинскими боевиками не прекращается ни на минуту.

Боевой расчет беспилотника состоит из двух человек. Военнослужащие могут работать незамеченными практически из любой позиции. Для того, чтобы полностью развернуть оборудование и запустить дрон в небо, требуется не больше 15 минут. Для того, чтобы придать летательному аппарату первоначальный импульс, используется специальное устройство - так называемая эластичная катапульта.

«Суперкам» работает почти бесшумно и способен выполнять задачи в условиях радиоэлектронного подавления со стороны неприятеля, поскольку имеет высокую степень защиты от средств РЭБ. Дрон летает на высоте около двух километров, поэтому его сложно обнаружить. Собранные данные в режиме реального времени передаются на пункт управления. Противник прекрасно понимает возможности «Суперкамов» и ведет за ними настоящую охоту.

«Мы работаем с ним уже порядка трех месяцев. В принципе нареканий вообще нет к данной модели. "Орлан" тоже хорошая штука, но эта штука надежная, она всегда вернется домой, даже если его заглушит РЭБ. В отличие от "Орлана", намного проще запускать, никаких сложностей не вижу, и в управлении тоже простая. Хорошую штуку придумали», - поделился оператор роты БПЛА с позывным «Араб».

Ранее «Звезда» рассказала, как российские военнослужащие в мастерской приспособились дорабатывать БПЛА - на 3D-принтере доделывают специальные подвесы, которые позволяет квадракоптеру нести сбрасываемые элементы. Трофейные объекты тоже изучаются - украинские дроны разбираются и перерабатываются под себя.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.