Бойцы ВС РФ внедрили 3D-принтер для оборудования дронов специальными подвесами

Российские военнослужащие в мастерской приспособились дорабатывать беспилотники - на 3D принтере доделывают специальные подвесы, которые позволяет квадракоптеру нести сбрасываемые элементы.

Трофейные объекты тоже изучаются, так украинские дроны разбираются и перерабатываются под себя.

«Если удается взять трофей - исследуем, передаем опыт. Бывают новинки, боеприпасы. Если дрон ружьем подсажен. Чиним и работаем для себя», - рассказал командир подразделения БПЛА, позывной Кент.

Дроны помогают, например, выявить замаскированные в лесополосе позиции и живую силу ВСУ. Координаты цели получил экипаж БМП-3. С закрытой огневой позиции боевая машины пехоты делает несколько выстрелов. Техника позволяет вести огонь с удаления до 7 км. Картинка с коптера в режиме реального времени передается на командный пункт. Удары с воздуха наносят и операторы FPV- дронов на Южно-Донецком направлении.

На Купянском направлении в зоне спецоперации работают экипажи «Мста-С», 152-мм снаряды орудий которой наносят максимальный урон любому объекту противника. Ее «младшая сестра» - буксируемое орудие «Мста-Б» работает на Запорожском направлении. Дальнобойность составляет до 30 километров, что позволяет личному составу не рисковать и с ювелирной точностью поражать цели - опорный пункт ВСУ уничтожается с первого выстрела.

Под своими крыльями штурмовики несут неуправляемые ракеты, действуют в парах и следуют до точки пуска. Подходят близко, но так, чтобы не оказаться в зоне действия ПВО и для надежности отстреливают тепловые ловушки.

Армейская авиация действуют на Красно-лиманском направлении. Вертолеты Ка-52 выполняют вылеты в сложных метеоусловиях, уничтожая живую силу противника или технику.

Чтобы неуправляемые ракеты попали точно в цель - на земле группу корректирует авианаводчик. Он находится на передовой и сразу докладывает о результатах атаки.