Министр финансов ФРГ заявил, что Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Германия продолжит поддерживать Украину, но она не может оказывать помощь в одиночку. Об этом заявил министр финансов ФРГ и лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», - цитирует RT слова федерального министра.

Напомним, ранее в западной прессе появились сообщения о том, что успех Дональда Трампа на праймериз в штате Айова заставил немецкого канцлера Олафа Шольца всерьез задуматься, а хватит ли у Германии сил в одиночку снабжать оружием Украину.

Лидер ФРГ опасается, что в случае смены хозяина Белого дома Вашингтон наверняка перестанет помогать Киеву. Поэтому Олаф Шольц будет настаивать, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в противостояние с Россией.