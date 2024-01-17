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«Гиацинт-Б» обрушил огонь на позиции боевиков на Донецком направлении

Минобороны показало видео, на котором наши бойцы бьют из «Гиацинта» по позициям боевиков в лесополосе.
2024-01-17 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» Южной группировки войск на Донецком направлении. Наши бойцы ударили по скрытым в лесополосе позициям украинских боевиков. В ближайшее время мотострелковым подразделениям предстоит штурмовать эти позиции.

Российские артиллеристы продолжают уничтожать военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника на Донецком направлении в зоне СВО. Как объяснил боец с позывным «Ручей», основной задачей расчетов «Гиацинта-Б» является прикрытие нашей пехоты и ведение огня по пехоте противника.

«Сейчас мы работаем по переднему краю, в основном прикрываем пехоту и работаем по пехоте противника. Пехота очень благодарна. В любом случае, на развороченный опорник "заходить" легче, чем на укрепленный», - рассказал номер расчета орудия с позывным «Ручей».

Стрельба из «Гиацинта» ведется 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию свыше 30 км. Артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

Ранее расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил несколько опорных пунктов боевиков на Южно-Донецком направлении. Наводчик-оператор «Солнцепека» с позывным «Ефим» рассказал, что в его расчете полное взаимопонимание - они с командиром понимают друг друга с полуслова.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Гиацинт-Б #донецкое направление
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