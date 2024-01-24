Сегодня Государственная дума России приняла проект обращения к Национальному собранию Франции из-за участия «солдат удачи» из Пятой республики, где наемничество запрещено законом, в боевых действиях на Украине. Парламентарии хотят напомнить европейским коллегам, что наши страны вместе воевали против фашизма, а теперь Париж открыто поддерживает преступный киевский режим и современных националистов.

«Очень надеемся, что здравые политические силы увидят это обращение, вникнут в его суть и смогут скорректировать ту политику, которая причиняет вред прежде всего самой Франции и Евросоюзу», - сказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

При этом французские власти отрицают наличие наемников на Украине. Но у Москвы есть неопровержимые доказательства.

«Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове. Уничтожено более 60 бойцов противника, в основном граждане Франции. Позже в Министерство иностранных дел РФ вызвали посла Пятой республики, которому указали, что гибель наемников лежит на совести официального Парижа.

Нынешний проект обращения, по словам депутатов ГД РФ, это не только призыв к парламентариям, но и способ достучаться до французского общества.

«Мы должны понимать, что в любой стране Запада есть немало разумных, достойных и честных людей, которые не могут мириться с тем, что происходит. И их голос очень важен», - отмечает Александр Хинштейн.

Отдельная тема - снабжение Украины оружием. Так, накануне министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, о новых поставках Киеву самоходных артиллерийских установок. Он же признал и то, что граждане Пятой республики действительно участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.

Российские парламентарии отмечают, что успешное завершение специальной операции позволит создать новую архитектуру безопасности, которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов.