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Послу Франции в РФ предъявили факты вовлеченности Парижа в конфликт на Украине

В МИД РФ послу Франции заявили, что гибель наемников в Харькове лежит на совести Парижа.
Елизавета Егорова 2024-01-19 18:14:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Послу Франции Пьеру Леви, явившемуся в российский МИД 19 января, предъявили факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделало российское министерство.

«19 января в МИД России вызван посол Франции Пьер Леви, которому были предъявлены факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины», - цитирует Sputnik сообщение МИД. 

Гибель французских наемников лежит на совести Парижа, заявили Леви на встрече. Российская сторона подчеркнула, что рекрутинговые механизмы Франции провоцируют эскалацию боевых действий и приводят к гибели мирных жителей.

Напомним, что французский дипломат был вызван в МИД РФ в связи с обнаружением дислокации иностранных наемников в Харькове. Большинство из них оказались французами. В ходе удара ВС РФ было уничтожено около 60 боевиков.

#Харьков #МИД РФ #Иностранные наемники #конфликт на Украине #посол франции
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