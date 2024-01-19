Послу Франции в РФ предъявили факты вовлеченности Парижа в конфликт на Украине

Послу Франции Пьеру Леви, явившемуся в российский МИД 19 января, предъявили факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделало российское министерство.

«19 января в МИД России вызван посол Франции Пьер Леви, которому были предъявлены факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины», - цитирует Sputnik сообщение МИД.

Гибель французских наемников лежит на совести Парижа, заявили Леви на встрече. Российская сторона подчеркнула, что рекрутинговые механизмы Франции провоцируют эскалацию боевых действий и приводят к гибели мирных жителей.

Напомним, что французский дипломат был вызван в МИД РФ в связи с обнаружением дислокации иностранных наемников в Харькове. Большинство из них оказались французами. В ходе удара ВС РФ было уничтожено около 60 боевиков.