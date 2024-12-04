Под чужим флагом: кто виноват в эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Ближний Восток всегда был местом переплетения внешнеполитических интересов разных стран. Но в этот раз время, которое было выбрано для атаки, и, как отмечают многие наблюдатели, тщательно спланированное нападение боевиков, могут указывать на то, что, в отличие от времен Арабской весны и начала Гражданской войны в Сирии в 2011 году, сегодня это может быть частью одной большой геополитической игры. И прежде всего, среди бенефициаров нынешней эскалации называют Израиль. Не случайно, как отметили в МИД России, атака произошла в день вступления в силу прекращения огня между ливанской «Хезболлой» и Израилем.

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов предположил, что сейчас прослеживается общий интерес в обеспечении безопасности Израиля.

«Через Сирию проходили коммуникации по обеспечению боеприпасами, людскими ресурсами между Ираном и "Хезболлой"», - рассказал он.

Он также отметил, что попытки ослабить Иран и «Хезболлу» входят в задачи Соединенных Штатов Америки.

Также в эскалации напряженности на Ближнем Востоке Штаты обвинила Турция. США поддерживают сирийских курдов, которые являются врагами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соединенные Штаты объяснили свои действия борьбой с остатками ИГИЛ*.

Об ответственности США и их союзников за вылазку боевиков в Сирии также заявил официальный представитель России в ООН Василий Небензя. Он сообщил, что Россия осуждает вылазку террористов в Сирии. Небензя также обвинил в вооружении террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** Главное управление разведки Украины. Эксперты пришли к таким выводам после изучения обломков дронов, которые используются против России.

Газета Washington Post ранее писала о планах Украины ударить по российским военным базам в Сирии. Однако Киев не дал официальные комментарии по этой ситуации.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.



** «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.