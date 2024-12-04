МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Охранник Талькова заявил в суде, что не помнит, кто стрелял в певца

Сергей Игнатенко является ключевым свидетелем в уголовном деле об убийстве музыканта.
Роман Закурдаев 2024-12-04 22:42:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по уголовному делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. На него вызвали ключевого свидетеля преступления - Сергея Игнатенко, который был охранником певца. Спустя 33 года он остается единственным, кто помимо обвиняемого Валерия Шляфмана участвовал в конфликте с самого начала и до конца.

В суде Сергей Игнатенко рассказал, что в тот вечер охранник Азизы Игорь Малахов пришел в гримерку к Игорю Талькову. У них началась словесная перепалка, переросшая в драку. Потом Игорь Малахов достал пистолет и произвел два выстрела. Потом был еще один. Пуля угодила Игорю Талькову в сердце. Но в чьих руках было оружие свидетель затруднился ответить.

«Вы не можете ответить на элементарные вопросы, когда находились в непосредственной близости от этой потасовки», - отметила судья.

Сторона обвинения зачитала отрывок протокола допроса Сергея Игнатенко в 1991 и в 1992 годах, когда шло следствие. Но и это определенной ясности не добавило.

Напомним, также сегодня на судебное заседание приехала певица Азиза. Она призналась, что морально устала от продолжительного расследования дела убийства Игоря Талькова.

#в стране и мире #суд #заседание #игорь тальков #Азиза #судебное заседание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 