Охранник Талькова заявил в суде, что не помнит, кто стрелял в певца

Сегодня в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по уголовному делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. На него вызвали ключевого свидетеля преступления - Сергея Игнатенко, который был охранником певца. Спустя 33 года он остается единственным, кто помимо обвиняемого Валерия Шляфмана участвовал в конфликте с самого начала и до конца.

В суде Сергей Игнатенко рассказал, что в тот вечер охранник Азизы Игорь Малахов пришел в гримерку к Игорю Талькову. У них началась словесная перепалка, переросшая в драку. Потом Игорь Малахов достал пистолет и произвел два выстрела. Потом был еще один. Пуля угодила Игорю Талькову в сердце. Но в чьих руках было оружие свидетель затруднился ответить.

«Вы не можете ответить на элементарные вопросы, когда находились в непосредственной близости от этой потасовки», - отметила судья.

Сторона обвинения зачитала отрывок протокола допроса Сергея Игнатенко в 1991 и в 1992 годах, когда шло следствие. Но и это определенной ясности не добавило.

Напомним, также сегодня на судебное заседание приехала певица Азиза. Она призналась, что морально устала от продолжительного расследования дела убийства Игоря Талькова.