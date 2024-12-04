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Танкисты показали, как уничтожают боевиков на Дзержинском направлении

Ни холодное время года, ни темное время суток не мешают работать танкистам.
Варвара Шрадер 2024-12-04 21:59:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Дзержинском направлении специальной операции по украинским боевикам активно работают танкисты 9-й мотострелковой бригады 51-ой армии. Противник постоянно стремится вывести из строя наши машины.

«У нас был самый первый выезд. И там нас "очень хорошо" встретили. Прилетел дрон-камикадзе. Мы не успели навестись, как по нам уже начали работать», - вспоминает наводчик-оператор с позывным Михей.

От серьезных последствий грозную машину и его экипаж спас обвес. Защиту бойцы укрепляли и улучшали своими руками.

С одной точки танкисты, как правило, успевают сделать 10-15 выстрелов. На уход с огневой позиции есть буквально несколько минут. С наступлением межсезонья стала особенно актуальной проблема быстрого передвижения. Раскисшая почва мешает маневрированию. Но бойцы уверены, что их машина с работой справится в любую погоду.

«Не надо ее долго разогревать. Запустил, поехал, выполнил свою боевую задачу и уехал», - отмечает механик-водитель с позывным Депутат.

На Дзержинском направлении, как и на других участках, наша армия продолжает двигаться вперед. Ни холодное время года, ни темное время суток не мешают танкистам работать по украинским боевикам, которые уже совсем скоро навсегда покинут Дзержинск.

Напомним, ранее телеканал «Звезда» рассказывал, как танкисты отряда БАРС-31 поддержали продвижение пехоты в зоне СВО. Экипажи боевых машин чаще всего работают по крупным объектам противника, орудиям и блиндажам.

#Минобороны России #танки #спецоперация #МО РФ #наш эксклюзив #СВО #дзержинское направление
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