В ООН сообщили о возможной встрече Гутерреша с Лавровым на следующей неделе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на следующей неделе. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Он будет встречаться (с Лавровым - Прим. Ред.)», - ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос.

У российского министра запланирована поездка в Нью-Йорк на следующей неделе.

По словам представителя генсека, на возможной встрече Гутерриш и Лавров могут обсудить все, что захочет обсудить глава российского МИД.

На предыдущей встрече, которая прошла в сентябре, Гутерриш и Лавров обсудили Украину, США и реформу ООН. Глава российского МИД призвал Гутерриша не допускать втягивание представителей структур организации в политизированные инициативы по вопросу украинского кризиса. Лавров также указал на недопустимость двойных стандартов.