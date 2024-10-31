Космический аппарат успешно вывели на орбиту при помощи ракеты «Союз-2.1а»

Минобороны России сообщило об успешном выведении на орбиту космического аппарата в интересах МО РФ. Это было достигнуто при помощи ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а».

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме», - говорится в сообщении.

После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В российском оборонном ведомстве добавили, что вывод на целевую орбиту состоялся в расчетное время. Космический аппарат приняли на управление наземные средства Космических войск ВКС. Установленная телеметрическая связь с аппаратом устойчиво поддерживается. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее МО РФ показало кадры пуска ракеты «Ангара-1.2» на космодроме Плесецк.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.