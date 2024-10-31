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Космический аппарат успешно вывели на орбиту при помощи ракеты «Союз-2.1а»

Пуск ракеты-носителя был успешно осуществлен сегодня в 10 часов 51 минуту по московскому времени.
2024-10-31 15:41:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об успешном выведении на орбиту космического аппарата в интересах МО РФ. Это было достигнуто при помощи ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а».

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме», - говорится в сообщении. 

После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В российском оборонном ведомстве добавили, что вывод на целевую орбиту состоялся в расчетное время. Космический аппарат приняли на управление наземные средства Космических войск ВКС. Установленная телеметрическая связь с аппаратом устойчиво поддерживается. Бортовые системы функционируют в штатном режиме. 

Ранее МО РФ показало кадры пуска ракеты «Ангара-1.2» на космодроме Плесецк. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Плесецк #пуск #Архангельская область #«союз-2.1а»
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