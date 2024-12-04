Захарова осудила призыв Зурабишвили к школьникам выйти на протесты

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на Радио Sputnik осудила призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к школьникам выйти на акции протеста.

«Если женщина, которая является политическим деятелем и выступает с позиции любви к нации и к народу, призывает детей выйти на улицы – всё, это точка. Это финиш, это финал», - заявила она.

Захарова назвала заявления Зурабишвили абсолютным саморазоблачением.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о четвертом провале оппозиции устроить революцию в стране. Он отметил, что ресурсы давно иссякли для дальнейшего продолжения попытки переворота.