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Захарова осудила призыв Зурабишвили к школьникам выйти на протесты

Представитель МИД РФ назвала заявления Зурабишвили абсолютным саморазоблачением.
Таисия Кваша 2024-12-04 19:52:59
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на Радио Sputnik осудила призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к школьникам выйти на акции протеста.

«Если женщина, которая является политическим деятелем и выступает с позиции любви к нации и к народу, призывает детей выйти на улицы – всё, это точка. Это финиш, это финал», - заявила она.

Захарова назвала заявления Зурабишвили абсолютным саморазоблачением.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о четвертом провале оппозиции устроить революцию в стране. Он отметил, что ресурсы давно иссякли для дальнейшего продолжения попытки переворота.

#в стране и мире #Мария Захарова #Грузия #МИД РФ #Саломе Зурабишвили #протесты в грузии
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