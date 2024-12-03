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Кобахидзе заявил о четвертом провале оппозиции устроить революцию в Грузии

Премьер-министр Грузии отметил, что у оппозиции иссякли ресурсы для дальнейшего продолжения попытки переворота.
Таисия Кваша 2024-12-03 16:15:59
© Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что четвертая попытка оппозиции устроить революцию в стране провалена.

Он отметил, что если бы у оппозиции была одна попытка на совершение переворота в стране вместо четырех, то ресурсов для этого было бы намного больше.

«Сейчас видно, что выветрилось много ресурсов за эти четыре года. Соответственно, четвертая волна революции была намного слабее, чем могла быть», - объяснил премьер-министр.

Он добавил, что на последних протестах возле здания парламента в Тбилиси было намного меньше людей, чем могло быть.

Ранее в МВД Грузии сообщили, что при разгоне митинга у парламента в Тбилиси пострадали 12 полицейских. В ходе столкновений за пять дней протестов около 120 сотрудников правоохранительных органов обратились в медучреждения, а также задержали более 200 митингующих.

#Грузия #Ираклий Кобахидзе #парламент грузии #протесты в грузии
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