Жена Валерия Карпина вместе с детьми переезжает жить в Эстонию

Супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья сообщила, что летом вместе с детьми переедет в Эстонию. Об этом она рассказала у себя в соцсетях в диалоге с подписчиками.

Дарья напомнила, что их семья всегда жила в Эстонии, и лишь из-за работы мужа Карпины переехали в Ростов-на-Дону. По ее словам, теперь дети выросли, им нужно готовиться к школе. Старшая из дочерей, Анита, уже год живет в Эстонии без родителей.

«Поэтому возвращаемся обратно», - сказала она.

И Валерий, и Дарья родились в Нарве, там же они поженились. У них трое детей. Теперь семья переедет в Таллин, потому что там проще выучить язык, объяснила супруга тренера.

У Карпина до лета 2026 года действует контракт с «Ростовом», до августа 2024 года - со сборной России. В прошлом году наставник национальной команды посоветовал российским футболистам уезжать играть в европейских клубах, «чтобы стать сильнее». Тогда Карпин добавил, что и сам хочет покинуть страну и уехать в Эстонию «через три месяца».

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