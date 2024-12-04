Российский президент Владимир Путин во время обсуждения немецкого бизнеса рассказал на форуме ВТБ «Россия зовет!» историю из периода своей работы в Германии.

Его друг, гуляя по Берлину, встретил пожилого рыбака у реки. Он спросил, ловится ли у него рыба. Рыбак пожаловался на низкий улов и сослался на восточный ветер. Коллега Путина ответил, что вся грязь идет с востока.

Президент отметил, что теперь все, что идет с Востока, лучше, чем с Запада, и добавил, что Россия создает благоприятные условия для немецкой экономики.

На том же форуме Владимир Путин рассказал, куда стоит вкладывать деньги России. Он объяснил, что вложения российских денежных средств в иностранные активы оказались ненадежными.