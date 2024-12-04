МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин вспомнил историю про немецкого рыбака и ветер с Востока

Российский лидер отметил, что Россия создает все благоприятные условия для иностранного бизнеса.
Таисия Кваша 2024-12-04 19:23:03
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин во время обсуждения немецкого бизнеса рассказал на форуме ВТБ «Россия зовет!» историю из периода своей работы в Германии.

Его друг, гуляя по Берлину, встретил пожилого рыбака у реки. Он спросил, ловится ли у него рыба. Рыбак пожаловался на низкий улов и сослался на восточный ветер. Коллега Путина ответил, что вся грязь идет с востока.

Президент отметил, что теперь все, что идет с Востока, лучше, чем с Запада, и добавил, что Россия создает благоприятные условия для немецкой экономики.

На том же форуме Владимир Путин рассказал, куда стоит вкладывать деньги России. Он объяснил, что вложения российских денежных средств в иностранные активы оказались ненадежными.

#в стране и мире #Германия #Владимир Путин #экономика фрг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 