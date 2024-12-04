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В Таиланде огромная статуя Будды убила монаха

Трагедия произошла в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен.
Сергей Лебедев 2024-12-04 19:07:21
© Фото: Peerapon Boonyakiat Keystone Press Agency Globallookpress

В Таиланде на людей рухнула 12-метровая статуя Будды. В результате происшествия погиб монах. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, пишет The Thaiger.

Отмечается, что трагедия случилась в минувшую пятницу в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен. Статуя упала при установке.

«Известный юрист Аначай Чайядате прокомментировал инцидент, объяснив его отсутствием опыта в строительстве», - говорится в публикации.

Подчеркивается, что многие храмы в стране не получают соответствующие разрешения при строительстве. Также редко привлекаются квалифицированные специалисты.

Напомним, ранее в таиландском городе Лопбури около 200 макак сбежали из питомника. Обезьяны залезали в частные дома и даже ворвались в полицейский участок.

Животные несколько дней раскачивали одну из решеток вольера до тех пор, пока не образовалась дыра. Через нее макаки и сбежали.

Позже часть обезьян отловили. Некоторые из них сами вернулись в клетки за едой.

#в стране и мире #происшествие #ЧП #Трагедия #Таиланд #Статуя #Будда #Меконг
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