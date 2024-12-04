В Таиланде огромная статуя Будды убила монаха

В Таиланде на людей рухнула 12-метровая статуя Будды. В результате происшествия погиб монах. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, пишет The Thaiger.

Отмечается, что трагедия случилась в минувшую пятницу в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен. Статуя упала при установке.

«Известный юрист Аначай Чайядате прокомментировал инцидент, объяснив его отсутствием опыта в строительстве», - говорится в публикации.

Подчеркивается, что многие храмы в стране не получают соответствующие разрешения при строительстве. Также редко привлекаются квалифицированные специалисты.

Напомним, ранее в таиландском городе Лопбури около 200 макак сбежали из питомника. Обезьяны залезали в частные дома и даже ворвались в полицейский участок.

Животные несколько дней раскачивали одну из решеток вольера до тех пор, пока не образовалась дыра. Через нее макаки и сбежали.

Позже часть обезьян отловили. Некоторые из них сами вернулись в клетки за едой.