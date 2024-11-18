В Таиланде 200 макак сбежали из клетки и ворвались в отделение полиции

На днях в таиландском городе Лопбури около 200 макак сбежали из питомника для животных. Об этом пишет Тхаи Рат ТВ. Сообщается, что обезьяны залезают в частные дома и даже ворвались в полицейский участок.

«Блуждая по дороге, обезьяны забирались в дома. Некоторые из них ворвались в полицейский участок Тха Хин и забрались на крышу. Полицейским пришлось закрыть двери», - сообщают местные жители.

Отмечается, что макаки в течение несколько дней раскачивали одну из решеток вольера до тех пор, пока не образовалась дыра. Через нее животные в итоге и сбежали. На данный момент поврежденный вольер починили.

Часть обезьян уже самостоятельно вернулись в клетки за едой. Еще около сотни макак сейчас бегают по муниципалитету, их пытаются отловить специалисты.

Напомним, недавно около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра в американском штате Южная Каролина. Животные содержались там в качестве подопытных.