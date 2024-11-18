МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Таиланде 200 макак сбежали из клетки и ворвались в отделение полиции

Обезьянам удалось сбежать после того, как они несколько дней раскачивали решетку.
Сергей Лебедев 2024-11-18 11:30:24
© Фото: Jack Kurtz, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

На днях в таиландском городе Лопбури около 200 макак сбежали из питомника для животных. Об этом пишет Тхаи Рат ТВ. Сообщается, что обезьяны залезают в частные дома и даже ворвались в полицейский участок.

«Блуждая по дороге, обезьяны забирались в дома. Некоторые из них ворвались в полицейский участок Тха Хин и забрались на крышу. Полицейским пришлось закрыть двери», - сообщают местные жители.

Отмечается, что макаки в течение несколько дней раскачивали одну из решеток вольера до тех пор, пока не образовалась дыра. Через нее животные в итоге и сбежали. На данный момент поврежденный вольер починили.

Часть обезьян уже самостоятельно вернулись в клетки за едой. Еще около сотни макак сейчас бегают по муниципалитету, их пытаются отловить специалисты.

Напомним, недавно около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра в американском штате Южная Каролина. Животные содержались там в качестве подопытных.

#в стране и мире #ЧП #Таиланд #обезьяны #макаки #Лопбури
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 